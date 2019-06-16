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Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde evinin bahçesindeki ağacı keserken düşen şahıs hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evinin bahçesindeki ağacı keserken düşen şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Özbagı köyü Hızarcı Oğlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan dut ağacını kesmeye çalışırken dengesini kaybeden Mustafa Hızarcı (64), 5 metre yükseklikten yere düştü. Durumu gören yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Hızarcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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