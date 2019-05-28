Kıbrıs Gazileri'ne mili mücadele madalyası verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 115 Kıbrıs Gazisi ve yakınlarına Milli Mücadele Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Ordu Evi'nde Kıbrıs Gazisi ve ailelerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verilmesi için tören düzenlendi. 115 Gazi ve yakınlarının katıldığı programda konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk ordusu ve milletinin en başarılı destansı harekatlarından biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin sadece devlet ve askeri olarak değil her türlü kurum ve kuruluşlarıyla güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çorumluoğlu “1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilerimize bu gün yine aynı görev verilmiş olsa ben inanıyorum ki yine görevlerinin başına gidip paraşütle atlayacaklardır” dedi. Çorumluoğlu konuşmasının sonunda dün olduğu gibi bu gün ve yarında Türkiyeyi bölmek isteyenlere karşı gerekli cevabın verileceğini söylerken, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olanlara, hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazileri şükranla yad ettiğini dile getirdi.

Kdz. Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin ise konuşmasında Kıbrıs Barış Harekatı'na 37 bin 500 silah arkadaşı ile birlikte her türlü görevi tam başarı ile yerine getirerek, üstün bir cesaret ve kahramanlıkla geri döndüklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından 115 gazi ve yakınına madalya ve beratları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından verildi. Törene ilçe protokolünün yanı sıra Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Tat Metal Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Tören sonrası Karadeniz Bölge Komutanlığı Ordu Evi'nde şehit yakınları, gaziler ve ailelerine iftar verildi.