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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Sabunlar Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Sabunlar Köyü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İsmet Arık son yolculuğuna uğurlandı.


İlçeye bağlı Sabunlar Köyü Osmaneli Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İsmet Arık, cenazesine katıldığı köylüsünün defin işlemleri sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Arık için köyünde askeri cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Arık'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Vekili Ümit Altay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Yıldırım, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli ve askerler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arık'ın cenazesi Aile Mezarlığına defnedildi.

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