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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kazım Atışman hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Kazım Atışman hayatını kaybetti. Gazi Atışman düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Kdz. Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Kazım Atışman için ilçeye bağlı Üveyikli Köyü Çamlar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Atışman alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Dündar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Avukat Saffet Bozkurt, gaziler ve köy sakinleri katıldı.

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