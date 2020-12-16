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Kılıçdaroğlu; Karadeniz Bölgesi belediye başkanları ile görüştü

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan’ı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Karadeniz Bölgesi İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Karadeniz Bölgesi İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.


Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bölge ve ülkenin sorunları, korona virüs süreci ve yapılan hizmetler hakkında konuşuldu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayan toplantıda Başkan Tekin, pandemi süreci ve İlçede yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.


Belediyelerin hizmet üretmede karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, pandemi süreci, CHP'li Belediyelerin gençlik/istihdam politikaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu toplantı dilek ve önerilerin sunulmasıyla son buldu.

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