Kılıçdaroğlu: “Seçim tarihi belirlensin, biz adayımızı belirleyeceğiz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Seçim tarihi belirlensin. Biz adayımızı belirleyeceğiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf gezisi yaptı. Ziyaret sırasında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda, “Seçim tarihi belirlensin. Biz adayımızı belirleyeceğiz. Hem seçim tarihini belirlemiyor hem de kalkmış 'Adayınız kim? diyor. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için, ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan' demesini bekliyorum" diye ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak günü açılışını yapacağı projede dev dalgaların sahil yoluna zarar verdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Denize karşı durulmaz, doğanın kendi kuralları vardır. ‘Ben buraya şunu yapacağım, ben buraya bunu yapacağım' derseniz olmaz. Denizin aldığı yol yeni bir şey değil, tam üç kez aldı. İnsan aklını başına alır. Devlette liyakatı bitirirseniz; mimarı mühendisi oraya görevlendirmezseniz; ‘bu yolu yapıyoruz, deniz aldı, bir daha yaptık, deniz aldı, bir daha yaptık'…Ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek mümkün değil. Allah bunlara akıl fikir versin" şeklinde konuştu.

"İki yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu kalmayacak"

Üniversite öğrencilerine yurt yapmanın devletin görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Kız, erkek öğrenciye üniversiteye gelirken onlara imkan sağlamak devletin görevidir. Bu yapılmadı hala, yapılmıyor. Bizim bir taahhütümüz var. 2 yıl içinde bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. Türkiye'de 2 yıl içinde yurt sorunu diye bir şey kalmayacak, biz bunu yeni söylemiyoruz. Defalarca dile getirdim” ifadelerini kullandı.

Bütün belediye başkanı arkadaşlarına dönünce talimat vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Size gelen herhangi bir öğrenci yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz. Bu telefon hattını kamuoyu ile paylaşacağız ve diyeceğiz ki, belediye başkanlarımıza diyeceğiz ki böyle sorunu olan öğrencilerimizin sorunlarını mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerlerde ise milletvekillerimiz sizlere yardımcı olacaktır” diye konuştu.