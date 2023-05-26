Kilimli Anadolu Lisesi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek

31 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00'da Kilimli e-Sınav Merkezi Konferans Salonunda komik skeçler ve hareketli şarkılarla, eski yılların kabare kültürü Kilimlide tekrar canlanacak. Altı adet skecin ve şarkıların yer aldığı programda öğrenciler tüm yeteneklerini sergileyecekler.

1 Haziran Perşembe günü saat 19:00 da yine Kilimli e-Sınav Merkezi Konferans Salonunda öğrenciler tarafından Safinaz'ın İzdivacı isimli orta oyunu müzikli tiyatro türünde sahnelenecek.

Her iki oyunun müziklerinin yönetiminde müzik öğretmeni Ali Uludağ ve ekibi yer alacak. Oyunların yönetimi ise İngilizce Öğretmeni Hüseyin Kahveci tarafından yapılacak.

Her iki akşam gerçekleştirilecek etkinliklere tüm Zonguldak halkının davetli olduğu ifade edildi.