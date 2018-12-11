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Kilimli Anaokulu, Madencilik Ürünleri Sergisini gezdi

Kilimli Anaokulu öğrencileri, Zonguldak Meslek Yüksekokulunun Madencilik Ürünleri sergisini öğretmenleri eşliğinde ziyaret etti.


Dr. Öğretim Üyesi Bülent Haner, Dr. Öğretim Üyesi Veli Akarsu, Öğr. Gör. Hüseyin Mungan ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İ. Alper Gedik'in öncülüğünde tüm stantlar ve resim sergisi gezildi. Öğrencilere, maden laboratuvarındaki madenler, fosiller, madencilik ve haritacılığın alet ve makine elemanları üzerinde açıklamalar yapıldı. Başlarında baret, ellerinde bayrakla laboratuvarı gezen Ana sınıfı öğrencileri ZMYO öğretim elemanlarına teşekkür ederek fotoğraf çektirdiler.

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