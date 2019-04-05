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Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun mazbatasını aldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi belediye başkanı Kamil Altun, Zonguldak Adliyesi’ne gelerek mazbatasını aldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi belediye başkanı Kamil Altun, Zonguldak Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı.


31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kilimli Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun Zonguldak Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı.


AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra İl Başkanı Zeki Tosun ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan'ın da eşlik ettiği törende mazbatasını alan Altun, Kilimli'ye hizmet için yola çıktıklarını ifade etti.


Altun, adliye önünde de kendisini alkış yağmuruna tutan vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek Kilimli'ye hareket etti.

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