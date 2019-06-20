İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Altun’ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Altun'ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.


Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un talimatları ile belediyle Zabıta Amirliği ekipleri tarafından, Perşembe günleri kurulan "Halk Pazarı" ile ilgili yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenleme yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kamil Altun, "Daha önce kapalı pazar yerimiz olmasına rağmen pazarcı esnafımız pazara giden yolda tezgahlarını açıyordu.. Vatandaşımız rahat yürüyemiyor, çeşitli tehlikelere maruz kalıyor trafik aksıyordu. Yeni planlama ile hazırlanan Halk Pazarı ile artık vatandaşımız daha huzurlu ve sükunet bir ortamda pazarlarını yapma imkanı bulacaktır. Kilimli'li vatandaşlarımıza hayırlı pazarlar alışverişler diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.