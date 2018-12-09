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Kilimli Belediyespor: 1 - Merkez Atölyespor: 0

Süper Amatör Lig’de mücadele veren Kilimli Belediyespor, Merkez Atölyespor’u 1-0 mağlup etti.

Süper Amatör Lig'de mücadele veren Kilimli Belediyespor, Merkez Atölyespor'u 1-0 mağlup etti.


Süper Amatör Ligin 10'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Kilimli Belediyespor, Cumartesi günü Fener sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Merkez Atölyesspor'a konuk oldu. Sarı Siyahlı ekip, baş başa mücadele verdiği rakibi Capeti Merkez Atölyespor'a 10 kişi kalmasına rağmen Savaş Esen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Kilimli Belediyespor, Lider Gelikspor'un berabere kaldığı haftayı galibiyetle kapatarak puanını 25'e yükseltti. Averaj'la liderliği sürdüren Gelikspor ve ikinci sarıda yer alan Kilimli Belediyespor'un 25 puanı bulunuyor.

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