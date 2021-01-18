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Kilimli'de yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Kilimli ilçesinde ulaşım zaman zaman durdu.

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Kilimli ilçesinde ulaşım zaman zaman durdu. Vatandaşlar belediyeye tepki göstererek çalışmaların artırılmasını istedi.


İl genelinde ve Kilimli ilçesinde gece saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar Kilimli ilçesinde adeta hayatı felç etti. Kapanan yollar sebebiyle ulaşımda zaman zaman durmalar meydana geldi. Vatandaşlar Kilimli Belediyesi'nin çalışmalarını yetersiz bulduklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.


Vatandaşlar, "Bu kadar yoğun kar yağacağı belliydi. Meteoroloji bile uyardı. Turuncu alarm verdi. Ekipler yetersiz, yolların halini görüyorsunuz. İnsanlar ulaşımda zaman zaman aksamalar nedeniyle işlerini halledemiyor" diye ifade ettiler.

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