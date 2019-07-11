Kilimli'deki çalışmaları değerlendirdiler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ortak basın açıklaması düzenleyerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Radartepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve gazeteciler katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, "31 Mart seçimlerinden itibaren çalışmalarımıza başladık. Belediyemiz maalesef beklediğimizden daha bir maddi anlamda kötü durumda. Ancak biz hem seçim süreci boyunca her daim söyledik. Hiçbir bahanemiz olmayacak. Bu bizim için bahane olmayacak ancak projelerimizi gerçekleştirme anlamında Kilimli ilçesine değer katabilme anlamında hedeflerimize ulaşacağımıza eminiz. Kilimli'de çok büyük alt yapı sorunları var. Maalesef 2019 yılındayız halen kanalizasyondan, patlak su borularından konuşuyoruz. Temizliği çok şükür hallettik. Mücadelemizi veriyoruz. Geçenlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldi. Bakanımızla beraber Kilimli'nin alt yapı sorunlarını nasıl halledebileceğimiz konusunda birebir görüşmelerde bulunduk. İller Bankası yetkililerini bekliyoruz. Kilimli'nin alt yapı sorununu çözebilmek için bir kredi çekip 2-3 yıl içerisinde Kilimli'de alt yapı denen sorunu düşünmek istemiyoruz. Bu bizim için bir adım olacak. Kilimli için çok büyük bir adım olacak" dedi.

Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan ise ilçedeki çalışmaları aktardı. Taşdan, 450 kişilik yurt inşaatı, Şirinköy'e halı saha, aşevi, Göbü köyündeki çalışmalar, ÇATES mevkisindeki liman, Çatalağzı'ndaki demir cevheri tozları, gemi söküm tesisi, tüneller, çevreye hafriyat dökülmesi konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşdan, "Güzel bir toplantı gerçekleştiriyoruz.Kilimlinin en önemli sorunlarından biri 450 kişilik yurt inşaatı ile ilgili ihale bitti. Başkanımızın desteğiyle Kilimli Başkanımızın güzel projeleri var. Valimizle birlikte destek veriyoruz. İlçemize Valiliğimizin de desteğiyle aşevi kurduk. Fakirlerimizin evine yemekler topluyoruz, mağdur etmiyoruz. İnsanları, Şirinöy'de ekonomik destekle halısaha faaliyetine başladık. Göbü sahili çok önemli bir sahil halkın çok ziyaretçisi olduğu bir sahil. Orada kamu arazisi üzerinde kaçak bir gazino vardı, orayı yıktık, Göbü'de seneye çok güzel bir aile bahçesi olacak. Çates limanından soğutma suyunu alıyor ve başka yere döküyor, Valimizin desteğiyle orayı plaj haline getirelim istedik, yolu çözdük, deniz dibinde taşlar var çok derin ama yüzme bilenler için iskele kurup güzel bir hal alacak. Valimizin desteğiyle Çatalağzı lavuar alanı var. Orada doğaya zarar veren şlam atıkları var, Valimiz çevre konusunda hassas, şlam tesisi kuruldu ve şlam yüzde 90 oranında azaldı dereye verme aşamasından ayıracağız. Çatalağzı halkının şikayetçi olduğu kamyonların tekerlerinden caddeye dökülen tozlar asfaltı kırmızı hale getiriyor. Fabrikanın yönetim kurulu onayını bekliyoruz. Oraya havuz yapılacak ve kamyonlar tekerleklerini temizleyip yola devam edecek. Bu sabah ki gelişmede Kilimli'deki gemi söküm merkeziyle alakalı basın açıklaması yapmak için izin istediler biz izin vereceğiz, olay şu bizim halkımızın değişik şeyleri var. Zonguldak'ta morale ihtiyacı var. Gerçeğe aykırı şeyler varken moral bozmamak lazım. Gemi söküm merkezi olarak ilan edilen bir alan var. 1988 yılında zamanın hükümeti çok ciddi bir taviz koparmış, Karadeniz ülkelerinde gemi söküm alanı yok. Tek ülke Türkiye ve Kilimli. Bu konu devlet meselesidir. Gemi söküm alanımızın ne Başkanımızın ne Valimizin bu gemi söküm alanı açalım yapalım gibi bir niyeti yok. Bu iş yapılacaksa üst merci karar verecektir. Çevreye hafriyat dökülmesi olayı ile ilgili olarak da affetmiyoruz. O kamyon suç işlemiş sabah 5'te yapmış. O kamyon bulundu ve cezası verildi. Oraya harfiyat dökümüne kesinlikle izin vermeyeceğiz. Öte yandan Mart ayında bitecek Kilimli'de sonraki hat Filyos hakkındaki gelişme bildiğim kadarıyla 2 buçuk milyar TL'lik bir iş. Gelen yol Kilimli'nin içini geçtikten sonra son olsun dedi. Bu sene çok daha farklı bir yapı oluştu, Kilimli açısından da Zonguldak açısından da her şey daha iyi olacak, 3 Belediye Başkanımız'da uyumlu çalışacağına inanıyorum" dedi.