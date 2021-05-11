İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ‘kimyasal madde' kullandığı iddia edilen T.T. fenalaştı. T.T.'nin fenalaştığını gören annesi durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri T.T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. T.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.