Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar

Zonguldak'ta polis ekiplerinin denetim yaptığı kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Devrek İlçesinde gece 01.45 sıralarında bir kıraathanede Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetim yapıldı. Denetimlerde J. K. (33), A.S.(47), O.Ç. (53), M.M. (52) ve M.O. M. (41)'nın yuvarlak masa etrafında iskambil kağıtları ile kumar oynadıkları tespit edildi. Masada bulunan 7 bin 60 TL'ye el konuldu. 5 kişiye kişi başı 4 bin 55 TL toplamda 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

M.O.M. hakkında yer ve imkan sağlama suçundan ifadesi alınarak soruşturma başlatıldı.