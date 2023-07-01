Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam yaralandı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı Köyü Çöngelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat G.(46) isimli kişi yaşadıkları evin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıktı. Bir süre kiraz toplayan Murat G., daha sonra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Murat G.'ni düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.