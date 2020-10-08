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Kirmanlı Mahallesi'nin asfalt sorunu çözüldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında Kirmanlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında Kirmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Muhtar Nurettin Yaman, mahallenin asfalt sorunu çözüldüğü için Başkan Posbıyık'a teşekkür etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyor. Başkan Posbıyık, bu kapsamda Kirmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Nurettin Yaman ve azaları tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, Rüzgarlı Sokak'ta devam eden asfalt çalışmalarını inceledi, ekiplere kolaylık diledi. Pandemi dönemi olmasına rağmen mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yaptıklarını söyleyen Başkan Posbıyık, “Kirmanlı asfalt konusunda sıkıntılı bölgelerden birisiydi. Çok dik olması, parkelerin zaman zaman yerinden oynaması noktasında şikayetler alıyorduk. Girişimlerimizi yaptık, en uç noktadan camiye kadar asfalt yapıyoruz. Biz sorunları biliyoruz, sırasına göre hepsini yapıyoruz. Mahalle halkına hayırlı olsun” dedi. Muhtar Yaman da yıllardır yaşadıkları sorunu çözdükleri için Başkan Posbıyık'a teşekkür ederek, “Mahallemize teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Burası bizim için yıllardır kanayan bir yaraydı. Ben sizinle ikinci dönem muhtarlığımı yaşıyorum. İlk döneminizde bize ‘Sorunları ben biliyorum, benim yanıma çay içmeye gelin' dediniz. Sorunumuzu çözdüğünüz için mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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