Kırmızı ışıkta duramayan kamyon otomobile çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kavşak ışıklarında duramayan bir kamyonunun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15,00 sıralarında Alaplı Üçler Petrol ışıklar kavşağında meydana geldi. Deniz Emre idaresindeki 67 DS 811 plakalı kamyon, yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde duramayarak Abdul K. yönetimindeki 67 SK 219 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Ereğli yönünde yol tek şeritten trafiğe açık tutuldu. Kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.