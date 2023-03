Kırmızı ışıkta geçen otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kırımızı ışık ihlali yapan otomobil nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15'te ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülüç istikametine kırmızı ışıkta geçen A.T. idaresindeki 67 TT 160 plakalı araç ile Ereğli istikametine giden H.U. idaresindeki Honda marka araç sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda bulunan N.T., A.T., H.U. ve N.O. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişinin araçta sıkışması nedeniyle, kaza mahalline itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı.