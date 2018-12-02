Kırmızı kart gören oyuncu hakeme kafa attı

Zonguldak'ta amatör lig maçında, bir futbolcu kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı. Maç tatil edilirken, hakem de futbolcudan şikayetçi oldu.

Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde bugün Kozlu Belediyespor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda Filyos Ateşspor'u konuk etti. Kozlu Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü devam eden maçın 44. dakikasında maçın hakemi Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşspor'lu oyuncu Yasin Akyıldız'ın yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart verdi.

Kırmızı kartın ardından çılgına dönen Akyıldız, maçın hakemi Eren Ferhat Çelik'e kafa attı. Olayın şokunu yaşayan Çelik'in dudağı patladı. Sahada görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı hakem Ferhat Çelik, maçı tatil etti. Polis eşliğinde sahadan çıkan hakem Çelik, soluğu Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı karakolda aldı.

Hakem Eren Ferhat Çelik, futbolcu Yasin Akyıldız'dan şikayetçi oldu. Tatil edilen maçın ise 3-0 hükmen Kozlu Belediyespor lehine verilmesi bekleniyor.