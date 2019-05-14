Kırmızı kartı yedi, rakibine uçan tekme attı

Zonguldak Ereğlispor yöneticileri, bu hareket sonrası Fatih Birdane'den şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi.

U-19 2.Amatör Küme final maçında Zonguldak Ereğlispor ve Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu sahasında karşı karşıya geldi. Balıspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 80. dakikasında sinirler gerildi. Balıspor'un oyuncusu Fatih Birdane rakibi ile girdiği sert müdahale sonucunda maçın hakemi Bayram Çiv tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görmesiyle sinirlerine hakim olamayan Birdane, rakip oyuncu Çınar'un göğsüne uçan tekme attı. Yerde acılar içinde yatan Soner Çınar, neredeyse kalbi durma pozisyonuna kadar geldi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Çınar, saha kenarına kaldırıldı. Öte yandan forması çıkarılan Çınar'ın göğsünde krampon izi çıktı. Zonguldak Ereğlispor yöneticilerinin rakip oyuncu Fatih Birdane'den şikayetçi olacağı öğrenildi. Balıspor, Zonguldak Ereğlispor'u 9-0 yenerek şampiyon oldu.