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Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta kazanan olmadı

Zonguldak’ın Devrek ilçe stadyumunda 2 Nisan Pazar günü Devrek Bastonkentspor ile Filyos Ateşspor saat 14.

Zonguldak'ın Devrek ilçe stadyumunda 2 Nisan Pazar günü Devrek Bastonkentspor ile Filyos Ateşspor saat 14.00'de karşı karşıya geldi.


Devrek Bastonkent Futbol kulübü ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Filyos Ateşspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçından Çaycuma'dan galibiyet ile dönen Bastonkent kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Filyos Ateş'i yenemedi. Devrekli futbolseverlerin yoğun bir ilgi gösterdi 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Devrek Bastonkent maçın son dakikalarında kazandığı penaltı atışını da gole çeviremeyince sahadan beraberlik ile ayrılıp bir puan ile yetindi.

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