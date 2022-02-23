Kırnapçı'nın yeni kitabı ‘Koralı' okuyucuyla buluşuyor

Yazar Mevlüt Kırnapçı'nın Koralı adlı romanı okuyucuyla buluşuyor.

Yaşamını Çaycuma'da sürdüren, eğitimci, şair-yazar Mevlüt Kırnapçı'nın Koralı romanı, 26 Şubat Cumartesi günü Saat 15:00'te, Maden Mühendisleri Odası Lokalinde yapılacak imza ve söyleşi etkinliğinde okuyucuyla buluşacak. Mayıs 2021 tarihinde yayımlanmış olmasına karşın, salgın süreci nedeniyle söyleşi ve imza etkinliği yapılamayan kitap, Kore savaşına katılıp sağ dönebilen dört arkadaşın savaş ve sonrasındaki yaşam süreçlerini işliyor.

Koralı'ya ilişkin kendisiyle görüştüğümüz yazar Kırnapçı şunları söyledi; “2014 yılında yayımlanan ‘Meşe'de İnecek Var!' romanımın ana kahramanlarından olan Koralı, o romanın yapısı gereği geri planda kalmıştı. Oysa hem Koralı'nın ve hem de dönem arkadaşlarının oldukça dramatik ve çarpıcı bir yaşam öyküsü vardı. Yaklaşık yedi yıl üzerinde çalıştıktan sonra yazdığım Koralı, gemiyle yirmi dokuz günde varabildikleri bilinmez bir coğrafyanın, bilinmez dağlarında, bilinmez insanlara karşı vermek zorunda bırakıldıkları bir ölüm kalım savaşının, köylü çocukları üzerindeki izlerinin bir iç dökümüdür. Okuyucu, Meşe'de İnecek Var romanında olduğu gibi Koralı'da da kendinden birçok şey bulacaktır. Bir solukta okunabilen bir romandır Koralı. Bu vesileyle, Koralı romanının yayımlayarak beni kucaklayan ZOKEV yönetimine teşekkürü bir borç bilirim. Kitapsever dostları imza ve söyleşi etkinliğine bekliyorum.”