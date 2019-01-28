“Kış konseri” katılanların içini ısıttı

İçleri ısıtan konser ayakta alkışlandı.

Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu “Kış Konseri” adıyla bir konser verdi. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Şef Levent Özger yönetimindeki koroya TRT saz sanatçıları eşlik etti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve eşi Belgin Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol ve çeşitli oda ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda sanatseverin izlediği konser, herkesten tam not aldı.

Gecede konuşan Çaycuma Belediyesi TSM Topluluğu Başkanı Hamza Başören, yaptığı konuşmasında, Türk Sanat Müziği'nin ülkenin dünya platformunda kültürel kimliğini ifade edebileceği çok etkili bir araç olduğunu belirterek, “Bu konser musiki kültürümüzü gelecek kuşaklara devredebilmek adına bir araçtır. Çoğu kişi müziksiz bir dünya düşünülemeyeceğini ifade eder. Daha sonra müziğin evrensel olup olmadığını tartışılır ve tüm bu süreçte herkesin aklına ve diline gelen söz şudur: ‘Müzik, ruhun gıdasıdır.' Müzik, ruhun gıdası ise Türk Sanat Müziği de ruhun ilacıdır. Bu düşünceyle yola çıkarak uzun bir gayretin sonunda bu gece size şölen sunacağız. Topluluğumuza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya, ÇKSM Müdürü Ahmet Koraman ve çalışanlarına, belediyemizin kültür ve sanat faaliyetlerine manevi desteklerini hiç esirgemeyen İlçe Jandarma Komutanımız Binbaşı Selçuk Özen Bey'e, ayrıca topluluğumuzun kuruluşundan bu yana görev yapan idarecileri ve yıldır topluluğumuzu başarıdan başarıya sürükleyen değerli şefimiz Levent Özger hocamıza şahsım ve topluluğum adına teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra topluluk, birbirinden güzel 21 eser seslendirdi. Salonu hınca hınç dolduran sanatseverler de parçalara eşlik ettiler. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserin sonunda topluluk, ayakta alkışlandı.

İzleyenleri duygudan duyguya sürükleyen konserin sonunda Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Şef Levent Özger'e çiçek verirken, topluluk başkanı Hamza Başören'i de kutladı. Başkan Kantarcı, yaptığı konuşmada, “Böyle konserlerde konuşma yapmayı sevmiyorum. Ama hep birlikte 5 yılın finalini yaşadık bu akşam. 5 yılı taçlandırdılar. Ellerine, emeklerine sağlık. Değerli koro elemanlarımızın hepsini alınlarından, gözlerinden öpüyorum. Kar kış demeden düzenli bir şekilde yıllar boyu bıkıp, usanmadan, sizler için çalıştılar. Teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.