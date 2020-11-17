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Kış mevsimi tedbirleri Vali Tutulmaz başkanlığında görüşüldü

Zonguldak’ta kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Zonguldak'ta kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.


Karayollarında trafik güvenliğini temin etmek, trafik kazalarının meydana gelmesinin önüne geçmek, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla kazaların oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların değerlendirildiği toplantı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.


Toplantıda; genel hatlarıyla kış mevsimi trafik tedbirleri, yerleşim yerleri ve yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, terminal/otogarlarda alınacak trafik tedbirleri, karayolu işaretlemeleri, yapılacak denetimler ve şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak olan koronavirüs salgının yayılım hızının kontrolüne yönelik tedbirler görüşüldü.


Toplantıya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Meteoroloji Bölge Müdürü Turhan Şerbetçioğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, AFAD Şube Müdürü Murat Kanlı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar, Türk Kızılay Derneği Şube Başkanı Aydın Ergenç ve diğer ilgililer katıldı.

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