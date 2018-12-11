Kış tedbirlerini konuştular

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirlere ilişkin toplantı Vali Erdoğan Bektaş'ın başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, Karayolları Bölge Müdürü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda içinde kış mevsiminde alınacak tedbirler görüşüldü.

Genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren muhtemel yoğun kar yağışı ve benzeri kapsamlı meteorolojik uyarılarda yapılacak müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin esas konu olduğu toplantıda AFAD Müdürü Ahmet Güngör, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Karayolları 15.Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, toplantıya katılanlara uygulanacak çalışmalara yönelik bilgi sundular.

Vali Erdoğan Bektaş da kış mevsiminde alınacak tedbirler konulu toplantıda kış mevsiminde genel hayatı etkileyecek meteorolojik olaylar karşısında kurumlar arası istişare ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, özellikle Trafik Güvenliği ve diğer konulardaki tecrübelerini paylaştı.