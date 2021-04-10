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Kısıtlamada kan bağışında bulundular

Türk Kızılayı Kdz.

Ereğli Şubesine ait kan bağış aracı Süleymanbeyler Köyü'nde vatandaşların ayağına giderek kan vermek isteyenlere hizmet verdi.


Ereğli Şubesi azalan kan stokları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu tekrar uygulamaya geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasından, kan vermek isteyen vatandaşların muaf tutulduğu açıklandı.


Hafta içi kan vermeye vakit bulamayan vatandaşlar, Kızılay tarafından sağlanan Kan Bağış Aracına giderek kan bağışında bulunuyor. Türk Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi tarafından Kan Bağış Aracı Süleymanbeyler (Subaşı) Köyü'ne giderek kan vermek isteyen vatandaşların hizmetinde bulundu.


Şube Başkanı Yaşar Ciğer yaptığı açıklamada, "Kan stoklarının azaldığı bu günlerde vatandaşların duyarlı olmaları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bugün de Subaşı'nda arkadaşlarımız ile birlikte kan vermek isteyen vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında, kan vermek isteyen vatandaşların muaf olduğunu da hatırlatıyoruz. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza Kızılay olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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