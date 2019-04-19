Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu Dil Olimpiyatlarında 1. Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Atatürk Ortaokulu, İngilizce Dil Olimpiyatları'nın 7'incisini gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Atatürk Ortaokulu geleneksel olarak her yıl organize ettiği İngilizce Dil Olimpiyatlarının 7'incisini Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Etkinliğe 12 okuldan 6 okul drama kategorisinde, 6 okul ise şarkı kategorisinden olmak üzere toplam 120 öğrenci katıldı. Kdz. Ereğli'de bulunan ortaokul düzeyi öğrencilerinin, okullarda eğitimi aldığı İngilizce olarak söyledikleri şarkılar ve drama oynamaları seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Yarışmaya bu sene ilk defa katılan Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu ise şarkı kategorisinde 1.lik ödülünü alarak büyük bir başarı elde etti. Yarışmayı kazanan Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu öğrencileri sevinçten gözyaşlarını tutamayarak mutluluklarını öğretmenleri ile coşkuyla kutladılar.