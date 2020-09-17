İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden korona virüs şoku

Zonguldak Şehit Prof.

Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmende korona virüs testi pozitif çıktı. 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinaya alındı.


Korona virüs testi yapılan görevli öğretmenin Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan öğretmen evinde tedavi altına alındı. Filyasyon ekiplerinin çalışması sonunda da temaslı oldukları saptanan okul müdürü ve 4 öğretmen ile 23 öğrenci önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Karantinaya alınanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.