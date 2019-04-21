Kız arkadaşına mesaj atatan kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Rıdvan K.(25) isimli şahıs, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartıştığı Halil T.'yi (35) pompalı tüfekle vurarak bacağından yaraladı. Pompalı tüfekle terminal içerisinde dehşet saçan şahıs olayın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise terminalin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Alaplı'da terminal içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan K. ile Halil T. arasında kız arkadaşına mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, terminal büfesinde çalışan Rıdvan K., daha önce getirmiş olduğu ve büfe içerisinden aldığı pompalı tüfekle Halil.T.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Halil T. kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale sonucunda Rıdvan K.'yı etkisiz hale getirerek pompalı tüfeği elinden aldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil T., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil T.'yi vuran Rıdvan K. ise, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.