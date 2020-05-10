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Kızılay 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, korona virüsü nedeniyle uzun sürenin ardından dışarıya çıkan vatandaşlar için kurdukları stantta maske ve dezenfektan dağıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, korona virüsü nedeniyle uzun sürenin ardından dışarıya çıkan vatandaşlar için kurdukları stantta maske ve dezenfektan dağıttı.


Kdz. Ereğli Kızılay Şubesi ve üyeleri uzun süre sonunda dışarıya çıkan vatandaşlara kurdukları stantta maske, dezenfektan dağıtımı yapılırken anneler günü nedeniyle tüm annelere karanfil dağıtıldı.


Kdz. Ereğli Kızılay Şube başkanı Yaşar Ciğer şu sözlere yer verdi: “Bugün bilindiği üzere saat 11 ile 15 arasında korona virüs sebebi ile 2 aydır evlerinde olan, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bugün sahile çıktılar. Onlar için bir dinlenme, bir yürüyüş kendilerini rahat hissetme zamanı oldu. Bugün hem o anlamda hem de anneler günü olması dolayısıyla bizler Kızılay Ereğli Şubesi olarak onların yanında olduk. Onlara su, maske, dezenfektan, bez çanta karanfil gibi hediyeler takdim ettik. Onların bu güzel günlerin de onların heyecanını paylaşmış olduk”

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