Kızılay Başkanı Ciğer, Müftü Kütükçü'ye teşekkür etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftüsü Sabri Kütükçü, Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer'i ziyaret etti.

Konya'nın Meram ilçesi Müftüsü iken 2 ay önce Kdz. Ereğli İlçe Müftülüğü görevine atanan Sabri Kütükçü Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'ne iade-i ziyarette bulundu. Kdz. Ereğli Müftüsü Kütükçü ziyarette yaptığı konuşmasında Ereğli'ye STK temsilcileri ile birlikte güzel hizmetler yapacaklarını söyledi. Kütükçü konuşmasında “Yaklaşık 2 ay önce Karadeniz Ereğli İlçe Müftülüğü görevine başladım. Bize ziyarete gelen sivil toplum kuruluşları ve esnaf kardeşlerimize ziyaretlere başladık. Bu noktada ilk ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi Kızılay Kdz. Ereğli Şubemiz oldu. Ben kendilerine daha önce yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hem Kızılay'ımız ile hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımız ile Ereğli'mize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer'de müftülüğün gerek kan bağışı kampanyaları ve gerekse yardım kampanyalarına verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Ciğer konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “İlçe Müftümüzü daha önce ziyarete gitmiş ‘Hayırlı olsun' temennisinde bulunmuştuk. Müftümüze ilçemize ‘Hoş geldin' demiştik. Kızılay'ımız ve müftülüğümüz ile olan çalışmalarımızda neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Müftümüz sağ olsun; kendisi bugün şubemizi ziyaret etti. Bundan sonraki süreçte özellikle sağlığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığı bu dönemde müftülüğümüz ile iç içe çalışmaları yapılarak Ereğli'ye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Başkan Ciğer ziyaret anısına Kdz. Ereğli Müftüsü Kütükçü'ye hediye takdiminde bulundu.