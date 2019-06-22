Kızılay Çaycuma'da ödüllerini dağıttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2003 yılından bu yana sürekli kan veren Hamza Başören'e Kızılay plaket verdi.

Haftanın belirli günlerinde Seka caddesi Barbaros Kutlutaş Ortaokulu önünde kök hücre ve kan bağışı çadırı kuran Kızılay, ödüllerini dağıttı. Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Murat Babalık ve Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez önderliğinde 55 kişiye bronz, gümüş, altın madalya ve plaket sahiplerini buldu. 47'nci kan bağışından dolayı plaket alan Hamza Başören, duygularını şu şekilde dile getirdi; “2003 yılından bu tarafa sürekli kan veriyorum. Bronz, gümüş ve altın madalyalarımı aldım. Bu en son verdiğim kan bağışımla 47'ye tamamladım ve bugün de plaketimi aldım. Her şeyden önce insan sağlığı için aynı zamanda da sağlık açısından çok önemli olan aktivite. İnsanın kan vermesi için öneride bulunuyorum. Kanın hiçbir zaman fabrikası yoktur, insandan başka. Her duyarlı insanında kan bağışı yapmasını temelli ediyorum” dedi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Murat Babalık, 45'nci kan bağışı yapana plaket takdim ettiklerini belirterek “Hamza bey sağ olsun sürekli bağışçılarımızdan. Bu yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar kurtardığı hayatlar adına. Bizde bu madalya ve plaket vesilesi ile bütün insanlarımıza örnek olmasını diliyoruz. Çaycuma halkı sağ olsun bu konuda yeterli duyarlılığı gösteriyor. Fakat bu duyarlılığı her zaman devam ettirmelerini diliyorum” temennisinde bulundu.

Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler ise “Değerli kan bağışları ile hastalara umut olan, hayatlar kurtaran bağışçılarımıza yapmış oldukları kan bağışları ile hak ettikleri plaket, altın madalya, gümüş madalya ve bronz madalyaları takdim edilmiştir. Yapmış oldukları ve yapacakları kan bağışları İçin teşekkür ederiz” dedi.