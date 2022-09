Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi hizmete açıldı

Türk Kızılay'ı Kdz. Ereğli Şubesi'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız'ın açılış konuşması ile başladı. Göreve geldikleri günden bu güne sadece kan bağışı ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapmadıklarını, öğrenci ve gençlere yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Kdz. Ereğli Kızılay Şube Başkanı Kürşat Yağız, hedeflerinin büyük olduğunu vurguladı. Yağız konuşmasında, “27 Şubat 2022'de yapılan genel kurulumuzda ben ve ekip arkadaşlarımız göreve geldik göreve geldiğimiz günden bu yana iyilik hareketi olan Kızılay'ı Kdz. Ereğli'den 7'den 70'e ulaşarak gönülleri kazanmak için çalışmalara başladık. Kdz. Ereğli Kızılay şubesi olarak geldiğimiz günden bu yana elbette sadece kan bağışları ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar yapmadık. Oluşturduğumuz genç Kızılay'ımız, kadın Kızılay ve gönüllülerimizle beraber başta özel çocuklarımız olmak üzere, öğrencilerimizle, gençlerimizle buluşup sosyal etkinlikler yaptık. Bundan sonraki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız çok güzel projeler olacak, Genel merkezim ve bağışçılarımızın destekleri ile bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Kdz. Ereğli'de 7'den 70'e herkese ilçemizin her noktasına ulaşmaya çalıştık, Kızılay'ımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada toplumun her kesimi ile kucaklaşmaya, gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz bir çok projelerimiz var, bunların ilkini sizlerin huzurunda burayı açmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Kızılay'ı amaç ve ilkelerine ulaşılabilir hizmet kalitesi yüksek, hizmet havası oluşturdu. Bu hizmet ofisinin açılışında emeğe geçen tüm bağışçılarımıza ve Kızılay gönüllülerimize sonsuz minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte hayata geçirmeyi planladığımız çok güzel projelerimiz olacak bunları da hep beraber başaracağız. Ben bu vesileyle Kdz. Ereğli Türk Kızılay şubesinde hizmet etmiş bizlerde hizmet etmiş, Kızılay ailesine bizi kazandıran rahmetli Yusuf Oktay abimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum, yaptığı tüm hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bizim hedeflerimiz büyük Sayın Vali'mizin de dediği gibi önümüzde daha büyük hedeflerimiz var, yapmak için hep beraber Ereğli'de kan merkezi dahil olmak üzere ve Türkiye'de bir ilk olacak Kızılay arama kurtarma ekibini kurarak afet bölgelerine en yakın bölge biziz hep beraber el birliği ile bu ekibi kurmayı hedefliyoruz. Zonguldak özel bir bölge madencisi ile, dalgıcı ile Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan yetişmiş insan kalitesi var. Sinerjiyi enerjiye dönüştürebilirsek Kızılay bünyesi adı altında Ereğli'de büyük hizmetler yapacağız. Hedefimiz o yönde ayrım gözetmeksizin hep beraber bunları başaracağız” ifadelerine yer verdi.

“Kızılaycılık bulaşıcı hastalıktır ama iyi bir hastalıktır”

Kızılaycılığın güzel bir bulaşıcı hastalık olduğunu belirten, Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, iyilik hareketini gelecek nesle aktarmak için görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Can, “Kızılaycılık bir bulaşıcı hastalıktır ama güzel bir bulaşıcı hastalıktır. Bir bulaşan bir daha bırakamaz. Kızılay 154 yaşında. Biz burada olmayan bir şeyi iddia etmiyoruz. Karadeniz Ereğli'de Kızılay 1950 yılından beri var. Bu iyilik hareketini bizden sonraki nesillere aktarmak için görevlerimizi yerine getiriyoruz. Kızılay sadece olan olayların değil, olacak olan olaylarında kapsadığı tek bir yardım kuruluşudur. Bölgemiz hassas bölgedir. Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Çankırı, Ilgaz bu bölgelerde dikkat ederseniz büyük yangınlar olur. Bu yangınların temeline indiğimizde çok basit dokunuşlar ile önlemek mümkündür. Bu yangınların temelinde yangın olan yerlerin yakın köylerinde bulunan evlerin 100 yılı aşkın elektrik tesisatı olmasından dolayı yeni yetişen nesilde bir dürü elektrikli ev aletleri kullanıyor. Özellikle gece çıkan yangınlarda da büyük can kayıpları meydana gelmekte. Bunu önlemek işte Kızılay'ın asli görevlerinden bir tanesidir. Bölgelerimizde STK'larımız ile çalışmalarımız var, eski evlerin tesisatlarına küçük bir dokunuş yangınların önüne geçmemize fayda sağlayacaktır. Ben inanıyorum ki Zonguldak bölgemizde de yerel yöneticilerimiz, STK'larımızla bunu başaracağız. Bölgemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi, Genel Müdürümüz Alper Küçük, Zonguldak'ın yetiştirdiği birisi. Onun görevi Uluslararası arenada 22'ye ulaşan faaliyetlerimizin başı. Onunla biz gurur duyuyoruz. Bugün burada şubemizi yeniliyoruz, bu şubemizin ayakta kalabilmesi ve ihtiyaç sahiplerimize daha iyi ulaşabilmemiz için, güzel esnafımız var, güzel bağışçılarımız var. Bağışçılarımızın her geçen gün artacağına inanıyoruz. Her kimin desteği emeği var ise Kızılay ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman veren el ile alan el arasında aracı olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Genç, dinamik, aksiyon sahibi bir başkanın Kdz. Ereğli Kızılay Şubesine atanmasında katkıda bulunan herkese teşekkür eden Zonguldak eski milletvekili Fazlı Erdoğan, Kızılay Ereğli Şubesi'nin hedeflerine ulaşacağına inandığını ve Kızılay ile gönül bağı olduğunu söyledi.

Açılışta konuşan Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ise konuşmasında Kızılay'ın önemine vurgu yaptı. Uçar konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Ereğli'de Kızılay'a gerçekten güzel bir ilgi var, bu açılışa katılımdan belli oluyor. Öncelikle Kızılay'a destek veren, katılan herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki Kızılay'ın hizmetlerini ben anlatmayacağım genel merkez temsilcimiz anlattı, zaten buraya katılanların çoğu da Kızılay'ın ne iş yaptığını biliyor ama ben Ereğli'de Kızılay'ın üst düzey de destek gördüğünü, gönüllülerin bu hizmetlerde yanlarında olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Tabi hizmetleri insanlar yapar, geniş bir kadroyla bu işlere gönül veren insanlara hizmet yapmak mümkündür ancak bir adres herkese gereklidir, Ereğli'ye yakışır bir mekan olduğunu düşünüyorum, bu mekanın hazırlanıp Kızılay'a sunulmasında emeği geçen başta Kızılay ilçe başkanı olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Ali Molla Camii İmam Hatibi Mustafa Köse tarafından dua yapıldı. Duanın ardından açılış kartelasını kesen protokol üyeleri Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi hizmet binasını gezerek Başkan Yağız'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Davetliler daha sonra Polisevine geçerek özel çocuklar ve down sendromlu çocukların yaptığı resimlerin sergilendiği resim sergisini gezdi. Burada ayrıca Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi'ne desteklerinden dolayı Osman Şehin'e plaket verildi.

Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi yeni hizmet binası açılış etkinliğine, Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uçar, , Kdz. Ereğli Jandarma Komutanı Üst Teğmen Ali Akça, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Zonguldak eski milletvekillerinden Fazlı Erdoğan ve Faruk Çaturoğlu, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Şube Başkanı Abdulkadir Çınar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.