Kızılay sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay Çatalağzı Temsilciliği sokak hayvanlarını unutmadı. Kızılaycılar Çatalağzı Belediyesinin destekleri ile Çatalağzı, Muslu, Göbü, Kazköy, Erenevler, Işıkveren ve rehabilatasyon merkezindeki sokak hayvanlarını ziyaret ederek mama desteğinde bulundu.Türk Kızılay Çatalağzı Temsilciliğinin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlar büyük takdir topladı.

Türk Kızılayı Çatalağzı Temsilciliğinden yapılan açıklama şu şekilde;

'Soğuk kış günlerinde Türk Kızılay Çatalağzı Temsilciliği olarak gönüllülerimiz ile birlikte Çatalağzı,Muslu,Göbü,Kazköy,Eren evler,Işıkveren mahalle ve beldelerimizde Sokak hayvanlarımıza ve rehabilitasyon merkezinde ki hayvanlarımıza yiyecek desteğinde bulunduk,onlarla zaman geçirdik.Desteklerini esirgemeyen Çatalağzı belediye başkanlığımıza,Çatalağzı esnafımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz."