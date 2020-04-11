Kızılay Şubesi yardımlarına hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Kızılay ekipleri sokağa çıkma yasağının gelmesi ile yardımlarına hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmesi ile Kızılay Çaycuma Şubesi tarafından ilçe merkezinde ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.