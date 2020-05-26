Kızılay yönetimi şehit mezarlarını ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, bayramın ikinci gününde şehit ve gazilerin mezarlarını ziyaret etti.

Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçenin çeşitli mezarlıklarında şehit ve gazi mezarlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okutturdu. Ciğer ve ekibi Şehit Vefa Karakurdu, Şehit Oğuzhan Demir Düven, Şehit Hüseyin Bırak, Şehit Tunahan Kartal, Şehit Noyan Aydın, Kıbrıs Gazisi Halil Yaman Ve Kızılay Karadeniz Ereğli şubesi önceki dönem vefat eden başkanı Yusuf Oktay'ın kabirleri başında Fatiha ve Kuran-ı Kerim okuttu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türk Kızılay'ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer “Bugün Türk Kızılay'ı Karadeniz Ereğli şubesi olarak şehit ve gazi mezarlıklarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik. Vatan uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin Şükran minnet ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca önceki dönem Kızılay Şube başkanımız Yusuf Oktay'ın mezarında ziyaret ederek Yasin-i Şerif ve dualar okuduk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin” dedi.