Kızılay'dan teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanlığı tarafından İş Bankası önünde Cuma akşamı düzenlenen kan bağışı kampanasında 102 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

Ereğli Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kan stoklarının azaldığı Ramazan ayında Cuma akşamı İş Bankası önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasında 102 ünite kan bağışında bulunulduğu bildirildi. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ereğli Kızılay Şube Müdürü Yaşar Ciğer, kan bağışına destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Ciğer konuşmasında “Cuma akşamı İş Bankası önünde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda 102 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Kan stoklarının azaldığı Ramazan ayında bizlere destek veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.