Kızılay'dan vatandaşa çağrı

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru İbrahim Zaid, kış şartlarında kan stoklarında azalma olduğunu ve hastanelerin kan taleplerini karşılamakta zorluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Zaid, Tekel Güzel Sanatlar Galerisinde kurulan kan bağış organizasyonlarına vatandaşların 15 dakikalarını ayırarak gönüllü kan bağışında bulunmaya davet etti. Amaçlarının hasta yatağında kan bekleyen hastaların kan ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru İbrahim Zaid, "Kan bağış kampanyası düzenledik. Bildiğiniz üzerine malum kış ayı ve kan stoklarında büyük düşüş var. Hastanelerin kan taleplerini karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaç o yüzden herkesi gönüllü kan bağışına davet ediyorum” dedi.