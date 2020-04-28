Kızılay'dan vatandaşlara çağrı

Günaydın, kan stoklarımız tükenme noktasına geldi. Hastanelere kan temini konusunda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle gönüllü kan bağışı konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. vatandaşlara gönüllü kan bağışı konusunda çağrıda bulunan Günaydın, “Bu süreç başladığından beri 7 gün boyunca sürekli merkezde ve ilçelerde ekipler yapıyorduk bu yaşanan koronavirüs salgını dolayısıyla kan bağış oranlarında çok büyük düşü oldu. Zonguldak'ta günde normalde 60-70 ünite kan alırken 15 - 20 üniteye kadar düştü. Sonucunda stoklarımıza da tüketme noktasına geldik. Bu süreçte vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır ve bunun tek kaynağı insan Kızılay kan bağış merkezi olarak haftanın 7 boyunca akşam 21:00 ile gece 01:30'a kadar kan merkezimiz açık. Bunun dışında gündüz ilçelere ekipler kuruyoruz. Biz vatandaşlarımızdan 15 dakikalarını ayırarak kan bağışlamalarını istiyoruz. Çünkü şu anda hastanelere kan temini konusunda sıkıntı yaşamaya başladık. Buda yapılması gereken ameliyatları ertelemek zorunda kalıyor. Bugüne kadar Zonguldak halkının göstermiş olduğu duyarlılığı tekrar göstermesini istiyorum” dedi.

“Gönül rahatlığıyla gelip kan verebilirler”

Koronavirüs salgınının kan yoluyla bulaşmadığını Zonguldak olarak bütün tedbirleri aldıklarını ifade eden Günaydın, “Koronavirüs kan yoluyla bulaşan bir enfeksiyon değil. Kişinin sağlığı açısından herhangi bir tehlikesi, riski yok. Biz de korona virüs tehlikesi kapsamında önlemlerimizi aldık. Kan vermek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip verebilirler. Akşam 21:00 ile 01:30 arasında kan merkezimiz açık olacak. Gönüllü kan bağışçılarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.