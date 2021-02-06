Kızılay'ın farkındalık projesinde 150 gönüllü genç sahili temizledi

Zonguldak Kızılay Şubesi, gönüllü gençler ve protokol üyeleri farkındalık oluşturmak için Kozlu Sahili'ndeki atıkları topladı. Sahilden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

Zonguldak Kızılay Şubesi çatısı altında 150 gönüllü genç sahildeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sahilde temizlik etkinliği yaptı. Etkinliğe, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Türk Kızılayı Şube Başkanı Aydın Ergenç ve 150 genç Kızılay üyeleri katıldı. Ardından Gönüllü gençler ve protokol üyeleri yüzlerine maske ve ellerine eldiven takarak yanlarında getirdikleri çöp poşeti ile beraber sahili tepeden tırnağı gezerek tıbbi ve evrensel atıkları topladı.

Öte yandan gençlerin karşılaştıkları manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Atıkların içerisinde, otomobil lastiği, şırangalar, serum şişeleri ve pet şişeler yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinliğinin sonunda sahilde temiz bir görüntü ortaya çıktı.

"Zonguldak teşkilatının inanılmaz bir enerjisi var"

Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Zonguldak teşkilatının inanılmaz bir enerjisi olduğunu söyleyerek, ''Bir Zonguldaklı olarak Kızılayın Genel Merkezinden faaliyetlere katılmak için geldim. Burada benim çocuklarımda şuanda burada. Ben Zonguldaklıyım. Zonguldak Kızılay teşkilatımızın inanılmaz bir enerjisi var. Son aylarda son yıllarda giderek büyüyen enerjisi var. Bizlerde onlara destek olmaya çalışıyoruz. Hem İllerde hem de İlçelerde teşkilatlandılar. Genç kızılayımızda var. Kadın kollarımız var. Bizleri Ankara'da mutlu ediyorlar. Kızılaycılık adına Zonguldak'ta daha güzel şeyler göreceksiniz. Yakında burada göçmen kardeşlerimize hizmet vereceğimiz faaliyetler olacak. Zonguldak Şubesinin iyilik adına yaptığı projeler giderek artıyor'' dedi.

"Burayı çiçek gibi yapacağız"

Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç ise, "Bugün ki etkinliğimiz Kozlu sahilini temiz tutabilmek için evrensel ve tıbbi atıkları yaklaşık 150 genç Kızılaycı gönüllü kardeşlerimizle bugün burayı çiçek gibi yapmayı düşündük. Yaza hazırlık yapacağız inşallah. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Belediyemiz her yer çöp kovası koymuş sahile çöp atmayalım. Tıbbi atıklar atmayalım. Onları da buraya atmışlar onları da toplayacağız. Hepimiz birimiz dedik. Kızılay davasına devam edeceğiz. Gönüllü arkadaşlarımızın hepsi burada onlarda bizleri yalnız bırakmadı. Bu kardeşlerimizin hiç birinin çıkarı yok. Bir dünya da çağıramadığımız kardeşlerimiz var" dedi.