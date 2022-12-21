Kızılay'ın tarihi ve önemi anlatıldı

Ereğli Şubesi tarafından “Dünden bugüne Türk Kızılayı” konulu konferans düzenledi. Kızılay Akademi Başkanlığı Eğitim Planlama ve Uygulama Uzmanı Çağrı Çakır, Kızılay'ın tarihini, önemini ve faaliyet alanlarını anlattı.

Ereğli Şubesi tarafından “Dünden bugüne Türk Kızılayı” konulu Kızılay Akademi Başkanlığı Eğitim Planlama ve Uygulama Uzmanı Çağrı Çakır'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında katılımcılara Kızılay Kdz. Ereğli Şubesi'nin faaliyetlerini anlatan kısa bir tanıtım filmi gösterildi. Konferansta selamlama konuşması yapan Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay'ın Kdz. Ereğli ilçesinde 1915 yılında Mazaroğlu tarafından kurulduğunu ifade etti. Mazaroğlu'nun kardeşinin o dönemde Mısır savaşı sırasında esir düştüğünü ve Kızılay'ın Mısır'a yardımlarda bulunduğunu öğrendiklerini söyledi. Kızılay'ın bu türden birçok hikayesi olduğunu ve bunun gençler tarafından da bilinmesini istediklerini ifade eden Yağız, konferansı bu nedenle düzenlediklerini vurguladı.

Konuşmacı olarak konferansa katılan Kızılay Akademi Başkanlığı Eğitim Planlama ve Uygulama Uzmanı Çağrı Çakır, savaşlar nedeniyle ortaya çıkan Kızılay'ın 1868'de kurulduğunu ve günümüzde ‘Kızılay' denildiğinde genel olarak akıllara kan bağışı ve çadırların geldiğini söyledi. Kızılay'ın faaliyetlerinin çok daha geniş yelpazede olduğunu aktaran Çakır, 2030 stratejik planlamaları hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

Konferansı AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Necati Akdeniz, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti önceki dönem İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Kızılay yöneticileri, Kızılay Gençlik, Kadın ve Belde başkanları ile çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı.