Klimadan çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir işyerinde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın Müftü Mahallesi Erdemir Caddesinde bir binanın 3. katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinin klimasında ki elektrik aksamından dolayı yangın meydana geldi. İş yeri sahiplerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken ekipler yangınla ilgili rapor tutup olay yerinden ayrıldı.