Kodlazon projesi etkinlikleri devam ediyor

Kodlazon projesi kapsamında düzenlenen “ Uzay Kodlarımın altında” sloganıyla düzenlenen etkinlik Vali Erdoğan Bektaş'ın da katılımıyla yapıldı.

Kodlazon projesi kapsamında düzenlenen “Uzay Kodlarımın altında” sloganıyla düzenlenen etkinlik Vali Erdoğan Bektaş'ın katılımıyla Valilik önünde yapıldı. Astronomi ve Uzay Bilimleri hakkında bilgi verilip, teleskopların tanıtıldığı robotik ve kodlama proje örnekleri ile dronların tanıtıldığı örnek dron projelerinin sergilendiği kodlama ve uzay temalı Valiliğimiz önünde yapılan etkinliğe yoğun ilgi olduğu gözlendi.