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Köksal Toptan bulvarı yapımına başlandı

Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesinde bulunan 710 metre uzunluğundaki Köksal Toptan bulvarının geliş ve gidiş yolu yapım çalışmalarına başlandı.

Deforme olan asfalt sökülerek tekrar yapımına başlanması üzerine Perşembe'den Çaycuma'ya gidiş istikameti geçici süre trafiğe kapatıldı.


Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Köksal Toptan bulvarındaki araç yolunu sıcak asfalt ile kaplamayı düşündüklerini, yaya kaldırımını genişletilerek, kaldırımın bir bölümü de bisiklet yolu yapacaklarını belirtti. Toplamda geliş-gidiş 1420 metre uzunluğundaki Köksal Toptan bulvarının yapımı ile ilgili Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile görüştüklerini ve destek sözü aldığını söyledi. Ayrıca deforme olan asfalttan çıkan hafriyatın yeniden değerlendirilmek üzere belediye harmanına taşındığını dile getirdi.

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