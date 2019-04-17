Köksal Toptan'ın adını taşıyan etüt salonu açıldı

TBMM Eski Başkanı, Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın adını taşıyan 'Köksal Toptan Kütüphane ve Etüt salonu açıldı.

Köksal toptan, kendi adını taşıyan kütüphane ve etüt salonunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu İl Başkanı Zeki Tosun, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapucu, Memur Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Slayt gösterisiyle devam eden programda Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan'ın hayatı anlatıldı ve ardından Köksal toptan ve eşi Saime toptan öğrencilere hitaben konuşma yaptılar birlikte sohbet ettiler.

Söyleşi ve sohbetin ardından Çelikel Lisesi Okul Müdürü İsmail Aşkar tarafından Toptan çiftine karakalem çalışması ile yapılan hediye takdim etti.

Ardından Köksal toptan ve eşi Saime toptan, Vali Erdoğan Bektaş ve milletvekilleri ile birlikte kendi adını taşıyan kütüphane ve etüt salonunun açılışını gerçekleştirdi.