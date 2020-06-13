İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köln'den Zonguldak'a seferler başlıyor

Zonguldak ve Almanya arası uçak seferleri başlıyor.


Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı yurt dışı uçuşlarına başlıyor.


Zonguldak Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kahya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Corendon Hava Yolları ile 27 Haziran ve 29 Ağustos tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü Almanya'nın Köln şehrinden Zonguldak'a uçuş seferlerinin başlayacağını söyledi. Uçak firmasının yayınladığı listede uçuş saatleri şu şekilde belirtildi: "Köln'den 06.15 kalkış, 10.30 Zonguldak'a varış, Zonguldak'tan dönüş 11.30 ve 13.50 Köln'e varış".

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.