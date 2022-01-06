İhlas Haber Ajansı

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Kolunu kesen genç kız hastanelik oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kolunu kesici aletle kesen genç kız hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kolunu kesici aletle kesen genç kız hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 civarında Yakademirciler köyünde meydana gelen olayda D.C.(20)'nin girdiği ruhi bunalım sonrasında sol kolunu kesici bir aletle keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. Genç kız Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk tedavisinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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