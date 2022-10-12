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KOM ekipleri 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi

Zonguldak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezinde bulunan bir işyerinde 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İş yeri yetkilisi S.T.'ye 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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