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Kombi hırsızlığı zanlısı polisten kaçamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boş binadan 4 adet kombi çalan hırsızlık zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boş binadan 4 adet kombi çalan hırsızlık zanlısı polis tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Millet Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binasındaki kombilerin çalındığını fark eden ev sahibi polise müracaat etti. Polis ekipleri hırsızlık yapılan binada yaptığı incelemenin ardından güzergahtaki kamera kayıtlarını inceleyerek M.B. isimli şüpheliyi tespit etti. Yaptığı araştırmada kombilerin Y.E. isimli kişiye satıldığını tespit eden polis ekipleri hırsızlık şüphelisi M.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı savcılıkta yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 4 adet kombi ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

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